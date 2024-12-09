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Автомобили локальной сборки и импортированные в ноябре разделили между собой рынок пополам

В последний месяц осени на российском рынке новых легковых автомобилей произошло равное разделение между отечественными машинами и импортированными из-за границы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.12.2024, 13:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Эти данные были представлены специалистами агентства "АВТОСТАТ" в рамках мероприятия Analytic Day.

Так, в ноябре 2024 года на долю автомобилей российских брендов пришлось 36% от общего объема продаж. Сюда входят LADA, УАЗ, «Москвич», Evolute, XCITE, Aurus, Solaris, «Соллерс», и «Амберавто». Еще 14% приходится на иномарки, собранные в России, такие как Haval, BAIC, Kaiyi, SWM, и Forthing. Сюда же включаются и автомобили Belgee, производимые в Белоруссии.

Оставшиеся 50% продаж в ноябре – это машины, привезенные в Россию из других стран. При этом 41% относится к официальному импорту, а 9% – к альтернативному (параллельному). Большая часть импорта приходится на автомобили из Китая.

Источник

Импорт (22)Параллельный импорт (16)Авторынок россии (156)Легковые автомобили (148)Продажи (322)Производство (73)Конференции (74)Отечественные марки (17)

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