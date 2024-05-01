Фильм о Сенне: что покажут в трейлере на Netflix

В сети Netflix появился эксклюзивный трейлер предстоящего мини-сериала, посвященного жизни и карьере легендарного гонщика Формулы-1 - Айртона Сенны. Сериал будет состоять из шести частей и обещает стать настоящим событием для поклонников автоспорта.

Двухминутное видео начинается с Гэбриэла Леоне в роли Сенны, готовящегося к участию в Гран При Бразилии 1991 года за рулем знаменитого болида McLaren MP4/6. Затем зрителям предстает видеоряд, посвященный детству Айртона Сенны, и заканчивается трейлер победой гонщика на родной трассе.

По информации от Netflix, в сериале будут затронуты и другие выдающиеся личности мира Формулы-1, среди которых Нельсон Пике, Джеймс Хант и Ники Лауда. Точная дата релиза сериала пока остается под секретом, однако известно, что премьера запланирована на текущий год.