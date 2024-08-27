Риски при покупке автомобиля у перекупа: как не остаться без машины.

В свете последних событий стало известно, что так называемый «перекуп» занимается перепродажей машин. Основной принцип его деятельности заключается в том, чтобы приобрести автомобиль за меньшую стоимость и перепродать его с наценкой без дополнительных материальных затрат. Государственная инспекция безопасности дорожного движения подчеркивает, что при смене собственника автомобиль должен быть оформлен официально в установленный срок в рамках законодательства.

Перекупы, как правило, обходят процедуру регистрации автомобиля на себя, так как лишние данные о предыдущих владельцах в ПТС могут указывать на различные проблемы с машиной. Более того, такие действия перекупов могут быть восприняты как нечестные, поэтому им не требуются указания о причастности к заключенной сделке.

Согласно законодательству, договор купли-продажи автомобиля заключается между продавцом и покупателем. Если в документах нет упоминания о перекупе, это означает, что без соответствующих документов или доверенности от собственника на продажу автомобиля у перекупа нет на это права и он несет ответственность.

В большинстве случаев сделку оформляют между покупателем и предыдущим владельцем, даже если последний не присутствует на месте, перекуп получает деньги и передает автомобиль. Однако существует опасность того, что бывший собственник может заявить, что он не подписывал договор и не получал денег за продажу. В таком случае нового владельца могут обязать вернуть автомобиль через суд, а сделку признают недействительной при банкротстве предыдущего владельца.

Если перекуп не указан в ПТС, для продажи автомобиля ему необходимо предоставить договор купли-продажи с предыдущим владельцем или доверенность от имени бывшего собственника. В законодательстве нет жестких требований к такой доверенности, однако ее лучше заверить у нотариуса для большей надежности. В ГИБДД примут любой документ, подтверждающий полномочия на продажу.

Эксперты советуют связаться с предыдущим владельцем и получить его одобрение. Для подтверждения согласия можно сохранить переписку в мессенджерах в виде скриншотов. При выборе способа оплаты лучше использовать безналичный расчет; банковская выписка послужит доказательством покупки автомобиля и фактом получения средств.