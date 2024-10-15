Специалисты Национального агентства по финансовым исследованиям оценили расходы на эксплуатацию кроссовера Changan CS55 Plus.

В исследовании Национального агентства по изучению автомобильного рынка (НАМИ) было установлено, что владельцы кроссовера Changan CS55 Plus в России за пять лет потратят более двух миллионов рублей.

По данным специалистов, стоимость каждого преодоленного километра на эту модель составляет 28,08 рубля. Таким образом, за год обслуживания владельцу придется выделить 421,2 тысячи рублей, а за пять лет - целых 2,1 миллиона рублей.

Для проведения анализа эксперты выбрали кроссовер в версии "Комфорт", стоимость которой в дилерском салоне составляет 2,7 миллиона рублей. Основная часть расходов связана с депрециацией автомобиля - за пять лет его стоимость упадет на 887 тысяч рублей.

В общие траты на обслуживание также включены расходы на страхование, сезонное шиномонтаж, текущий ремонт, заправку, налоги и прочие затраты. Отметим, что в рамках данного исследования кроссовер использовался в условиях Москвы, а его годовой пробег составил 15 тысяч километров.

Фото: Carsweek.ru

Ранее эксперты также провели анализ достоинств и недостатков китайского седана Changan Lamore.