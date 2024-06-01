Новый кроссовер Dongfeng с инновационным оснащением доступен у дилеров в России

В сегменте китайских кроссоверов на российском авторынке появился интересный вариант - Dongfeng T5 EVO, стоимостью от 2 339 000 до 3 872 000 рублей. Дилеры из разных городов предлагают паркетники 2023 и 2024 годов выпуска, как бензиновые, так и гибридные. Длина автомобиля чуть больше 4,56 метра, с колесной базой 2,71 метра. Высота клиренса составляет 19,5 см.

Кроссоверы с традиционными бензиновыми двигателями доступны в версиях Elite и Premium. Они оснащены одинаковым двигателем Mitsubishi объемом 1,5 литра и мощностью 197 л.с. в сочетании с роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Гибридный вариант паркетника оснащен 1,5-литровым 170-сильным двигателем, который работает с электродвигателем мощностью 177 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,2 секунды, а ёмкость батареи составляет 2 кВт⋅ч. Расход топлива приблизительно 5,3 литра на 100 км пробега. Общий запас хода автомобиля достигает 1 160 км.

Все версии кроссоверов комплектуются обширным набором опций. Гибридная модель, в частности, получает систему ионизации воздуха, кресла с массажем и вентиляцией, ассистент контроля "слепых" зон, салон обтянутый экокожей и многие другие удобства.

Ранее было объявлено, что автосалоны начали поступать кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки, производимые калининградским заводом "Автотор".







Фото: Carsweek.ru







Фото: Carsweek.ru