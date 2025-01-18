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МВД напомнило о важном изменении, затрагивающем многих водителей

В 2025 году недействительными станут российские водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 2022 по 2025 год.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
18.01.2025, 21:52·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Важное объявление для владельцев водительских удостоверений России: документы, срок действия которых приходится на период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, перестанут быть действительными к 2025 году. Об этом предупредили в МВД России через ТАСС.

«В случае, если ваши права заканчиваются в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, они будут считаться действительными на территории России в течение трех лет», — пояснили в МВД.

Однако, как уточнили в ведомстве, по прошествии этого срока права придется обновлять, так как их использование на территории РФ будет недопустимо.

Для получения нового водительского удостоверения необходимо будет пройти медицинское обследование, уплатить соответствующую плату и явиться лично в отделение Госавтоинспекции. Нарушение правил может повлечь за собой штраф в размере до 15 000 рублей и временное лишение прав до момента восстановления соблюдения законов.

Следует отметить, ранее говорилось о том, что срок действия водительских удостоверений до 2025 года будет автоматически продлен на три года без необходимости вмешательства владельцев.

Однако, в 2025 году придется обменять права тем владельцам, у которых их срок действия подошел к концу в 2022 году и позднее был продлен на три года.

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Права (3)

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