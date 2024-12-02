Самый дорогой BMW появился в продаже в Москве. А за сколько его предлагают?

В столице России готовят к продаже бронированный седан BMW 7 серии, цена которого составляет 99 миллионов рублей! По информации продавца, BMW 760i был бронирован на заводе в соответствии с классом VR9, предназначенным для легковых автомобилей.

На данный момент седан находится за пределами России, однако готов доставиться по предварительному заказу. Этот автомобиль будет представлять собой вершину исполнения, оснащенный 544-сильным 4,4-литровым бензиновым двигателем. Благодаря такой мощности бронированный автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 6,6 секунды. Без бронирования этот же автомобиль мог бы выполнить этот sprint за 4,2 секунды. Максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Седан, способный вместить пять пассажиров, окрашен в черный цвет, и имеет минимальный пробег в 100 километров.

Машина обладает рядом преимуществ, включая регулировку по высоте и вылету мультируля, бортовой компьютер, электропривод и складывание зеркал, передний парктроник и многое другое.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о том, что прототип серийной модели BMW i3 Neue Klasse впервые был продемонстрирован на шпионских фотографиях.