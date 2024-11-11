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В Москве в продаже уникальный "Гелендваген" по цене 130 млн рублей

В одном из автосалонов на Кутузовском проспекте появился уникальный бронированный внедорожник на базе Mercedes-Benz G 500 4x4².
РедакцияР
Редакция
11.11.2024, 09:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В одном из автосалонов на Кутузовском проспекте появился уникальный бронированный внедорожник на базе Mercedes-Benz G 500 4x4². Этот удлиненный броневик, оснащенный эксклюзивными модификациями, вызывает повышенный интерес у ценителей мощных автомобилей.

Профессионалы из Alpha Armouring представили свою доработку, включающую защиту автомобиля по классу B4, расширенную раму, изменения в задней части кузова и дополнительное внедорожное оборудование. Этот внедорожник 2016 года с пробегом в 17,5 тысяч километров также имеет элементы тюнинга от Brabus и Mansory.

Интерьер бронированного автомобиля оформлен с учетом комфорта и роскоши. В салоне предусмотрена посадочная формула 2 + 2 + 2. Особое внимание уделено дополнительному оборудованию, включая шноркель, лебедку, мультиконтурные кресла с функцией массажа, памятью настроек, электрорегулировками и индивидуальными тачскринами.

Внутри также размещен мини-бар, монитор с Apple TV и высококачественная аудиосистема от Burmester. Однако, отмечается, что аудиосистема была установлена в автомобиль восемь лет назад и с течением времени устарела.

Интересно, что цена на данное авто сопоставима с ценой четырех новых Mercedes-AMG G 63 в рестайлинге 2024 года. Это делает кастомизированный бронированный внедорожник настоящим эксклюзивом, доступным лишь ограниченному числу покупателей, ценящих индивидуальность и безопасность.

Ранее в наших материалах уже упоминался редкий спортивный автомобиль Mercedes Streamliner, который стал лотом на одном из аукционов, привлекая внимание коллекционеров и ценителей классических машин.

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