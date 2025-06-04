За что продается "девятка" в Москве без магнитолы и стеклоподъемников за 1,65 миллиона рублей?

На популярных интернет-площадках по продаже автомобилей в Москве было замечено необычное объявление. Одним из пользователей предлагается к продаже ВАЗ 2109 за целых 1,65 миллиона рублей. За эту же сумму в настоящее время можно приобрести совершенно новенькую Lada Vesta NG.

Продавец объясняет завышенную цену тем, что «девятка» фактически не использовалась. Пробег автомобиля составляет всего 850 километров, есть всего один предыдущий владелец, который бережно относился к машине.

Кроме того, выставленный на продажу автомобиль может похвастаться наличием исключительно оригинальных запчастей. Авто выглядит как с завода, без каких-либо дефектов или признаков коррозии.

Согласно мнению экспертов CarExpo, ВАЗ 2109 в настоящее время может быть смело признан раритетом. Производство этой модели закончилось еще 21 год назад, поэтому автомобиль, выставленный на продажу в Москве, можно считать последним экземпляром, сохранившимся в идеальном состоянии.

Интересно, что комплектация ВАЗ 2109 была весьма скромной в начале 2000-х годов. Автомобили с завода поставлялись без магнитол, а наличие электростеклоподъемников было редкостью. Поэтому цена продавца вызвала подлинное удивление у многих потенциальных покупателей.

Ранее сообщалось о продаже в России раритетной «Победы» за 900 тысяч рублей.

Фото: auto.ru.