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В Москве начнут строительство нового автомобильного завода.

В столице России в 2025 году появится первый роботизированный завод, специализирующийся на производстве среднетоннажных и тяжелых грузовиков.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
06.06.2024, 14:41·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

В столице России в 2025 году появится первый роботизированный завод, специализирующийся на производстве среднетоннажных и тяжелых грузовиков. Согласно заключенному соглашению на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), завод будет выпускать до 40 тысяч автомобилей ежегодно.

Церемония подписания соглашения собрала мэра Москвы Сергея Собянина, генерального директора "КамАЗа" Сергея Когогина и первого вице-премьера России Дениса Мантурова.

В то же время на заводе "Москвич", где ключевым технологическим партнером является "КамАЗ", был внедрен новый метод производства - полный цикл. Теперь производство кузовов автомобилей марки осуществляется на предприятии с последующей сваркой и окраской.

Переход на полный цикл позволил "Москвичу" снизить логистические затраты на 25%. Для этой цели на заводе установлена современная роботизированная система сварочного оборудования, что привело к созданию 490 новых рабочих мест.

Источник

Камаз (4)

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