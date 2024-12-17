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Автомобильная деревня между Можайским шоссе и МКАД: как это будет выглядеть?

Питерская компания «Автополе» объявила о своем намерении вступить на московский рынок. Дилеры из Санкт-Петербурга уже заключили первый контракт: к концу текущего года они поставят в Москву 350 автомобилей для арендного сервиса «Делимобиль».
А
Антон Звонкий
17.12.2024, 17:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Питерская компания «Автополе» объявила о своем намерении вступить на московский рынок. Дилеры из Санкт-Петербурга уже заключили первый контракт: к концу текущего года они поставят в Москву 350 автомобилей для арендного сервиса «Делимобиль».

Стратегия развития компании направлена на привлечение федеральных партнеров и развитие корпоративных продаж. В планах также развитие сегмента, ориентированного на обычных автовладельцев. Дилеры планируют продавать подержанные автомобили.

Местом для будущего бизнеса выбрана территория между Можайским шоссе и МКАД, где ранее базировались бренды Volkswagen, Skoda и Audi. Новым участникам придется завоевывать гораздо более насыщенный рынок, чем в Санкт-Петербурге – на это и расчитывают в компании.

Появление автомобильного центра от компании «Автополе» станет толчком для развития дилерской сети, которая является официальным представителем более 20 китайских автопроизводителей. По данным за 2023 год, выручка ООО «Автополе Н» составила 14,17 миллиардов рублей. С начала 2022 года компания обеспечила рост более, чем в 2 раза.

Ранее сообщалось о старте продаж роскошных автомобилей на платформе Wildberries.

Источник

Новые модели (305)

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