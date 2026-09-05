В Монце представили болид Формулы-2 нового поколения

Автодром в Монце вновь стал площадкой для презентации болида Формулы 2 нового поколения. Молодёжная серия совместно с FIA показала технику, на которую команды перейдут в следующем году. Эти машины будут использоваться в период с 2027-го по 2029 гг.

Новую машину разработала итальянская компания Dallara. Ради снижения затрат шасси сохранили прежним, однако переднее и заднее антикрылья получили другую конструкцию. Обновлённая аэродинамика должна сделать борьбу на трассе более острой и позволит гонщикам плотнее преследовать соперников. Внешне болид стал больше напоминать современную технику Формулы 1.

Силовая установка также не изменилась. Машина оснащается проверенным V-образным 6-цилиндровым мотором Mecachrome объёмом 3,4 литра, который развивает порядка 620 л.с. при 8750 оборотах коленчатого вала в минуту. С 2025 года используется бензин производства Aramco, получаемый из возобновляемого сырья. Компания Pirelli поставляет резину для Формулы 2 с 2017 года.

Одним из нововведений 2027 года станет стартёр. Для его установки британской компании Hewland пришлось внести необходимые изменения в конструкцию коробки передач.

Мохаммед бен Сулаейм, президент FIA: «В Формуле 2 готовят отличных гонщиков следующего поколения. Новая машина, которую команды получат в 2027 году, соответствует более высоким стандартам безопасности, позволит вести более плотную борьбу на трассе, а нам позволит продолжить выполнять экологическую программу.

Разработанная совместно с Формулой 2 и нашими техническими партнёрами, эта машина поможет молодым гонщикам лучше готовиться к переходу в соревнования высшего уровня, а болельщики увидят более интересные гонки».

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Новая машина позволит Формуле 2 сделать ещё один важный шаг вперёд, в ней сочетаются инновации и безопасность, и она позволит вести более плотную борьбу на трассах, при этом сохранятся равные условия для того, чтобы все гонщики демонстрировали свои способности.

Мы с нетерпением ждём момента, когда впервые увидим эти машины на трассе, когда талантливые гонщики нового поколения продолжат создавать свои собственные истории, сражаясь за право перейти в Ф1».

Бруно Мишель, исполнительный директор Формулы 2: «Когда мы работали над этой новой машиной, первоочередной задачей было обеспечить, чтобы она стала идеальным инструментом для подготовки гонщиков к Ф1. Вместе с FIA мы решили оставить нынешнее шасси и сосредоточились на изменении конструкции переднего и заднего крыльев.

Это позволяет сохранить затраты на приемлемом уровне, при этом внешне машина больше похожа не технику Формулы 1 и способствует более плотной борьбе на трассе. Мы добавили стартёр, что упростит командам решать рабочие задачи и позволит гонщикам вновь завести машину после вылета с трассы или выключения двигателя.

Болельщики вправе ожидать, что гонки Ф2 останутся очень интересными, по-прежнему будут проходить безопасно, и новая машина способствует именно этому».

Первую партию новых машин команды Формулы 2 получат в декабре, а вторую — в январе следующего года.