Фотограф пострадал во время аварии на первом круге в Монако.

Одним из ключевых моментов, повлиявших на итог Гран При Монако, стала трагическая авария, произошедшая в начале гонки между Кевином Магнуссеном и Серхио Пересом.

Кроме повреждений обеих машин Haas F1, Red Bull пилота из Мексики и барьеров трассы, в результате инцидента пострадал итальянский фотограф, находившийся рядом с трассой на подъеме к поворотам Beau Rivage и Massenet.

Столкновение произошло, когда Магнуссен пытался обогнать справа машину Переса, не оставив достаточного пространства для маневра. В последние секунды перед ударом RB20 Серхио сдвинулся вправо, колесо Магнуссена задело заднее правое колесо Red Bull, вызвав поворот в поперечном направлении на трассе.

Обе машины успели разогнаться до скорости около 250 км/ч, что привело к сильному удару; обломки разлетелись в разные стороны, и гонка была приостановлена красными флагами, пока маршалы не восстановили ограждения.

Группа фотографов, аккредитованных на гонку, оказалась именно в месте аварии, где машина Переса врезалась в барьеры, не выдержав удара; один из фотографов получил легкие травмы, которые, к счастью, оказались несерьезными.

«Главное, что мы все остались целы», — прокомментировал после гонки Перес. — «Инцидент был очень серьезным, и, на мой взгляд, его можно было избежать. Надеюсь, что фотографы, находившиеся на месте, не пострадали».

Организаторы сообщили, что пострадавший фотограф был доставлен в медицинский центр, но вскоре отпущен, так как у него не было серьезных травм. После гонки в соцсетях появилось фото, сделанное одним из зрителей на балконе противоположного дома, где видно, как человек лежит на тротуаре, окруженный обломками.

По информации FIA, «фотограф не получил открытых ран» и смог вернуться на трассу для продолжения работы.