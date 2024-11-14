Mercedes запускает конкурс для фанатов Хэмилтона

Близится завершение сезона в Формуле-1, и Гран При Абу-Даби обещает стать особенно важным событием для Льюиса Хэмилтона. Ведь именно там пройдет его последняя гонка за команду Mercedes. В связи с этим решительным моментом коллектив решил порадовать болельщиков необычной акцией.

Специально для фанатов был запущен конкурс, победители которого получат честь увидеть свои имена на болиде семикратного чемпиона мира во время Гран При Абу-Даби.

Участвовать в розыгрыше совсем просто - достаточно оставить свое имя на официальной странице конкурса. Не упустите свой шанс: заявки будут приниматься до 26 ноября включительно, до 23:59 по времени GMT.

Среди всех участников конкурса будут случайным образом выбраны 150 счастливчиков, имена которых украсят гоночный болид Льюиса Хэмилтона на заключительной гонке этого сезона. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!