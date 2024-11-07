Пока не выяснили причину проблемы Хэмилтона в Mercedes

На прошедшем этапе в Бразилии Льюис Хэмилтон столкнулся с трудностями, не смог попасть в финал квалификации и финишировал лишь десятым в гонке. Обычно семикратный чемпион мира проявляет себя великолепно на мокрой трассе. После гонки Льюис высказался о плохой управляемости машины и низком сцеплении задних колес с дорогой.

Главный гоночный инженер команды Mercedes, Эндрю Шовлин, поделился информацией, что пока не установлена точная причина, приведшая к проблемам на болиде Хэмилтона.

Эндрю Шовлин заявил, что обычно команда способна правильно настроить обе машины. Гонщики могут вносить коррективы в настройки в соответствии со своими предпочтениями. Однако в данном случае причина проблем Льюиса остается загадкой, так как настройки не выдают явной ошибки.

Основные трудности Хэмилтона связаны с плохим сцеплением задних колес с трассой. Избыточная поворачиваемость при снижении сцепления приводила к перегреву шин, что стало серьезной проблемой.

Инженеры будут изучать данные, собранные после гонки, чтобы выявить и устранить причину проблем. Работа с Льюисом будет продолжаться до предстоящего этапа в Лас-Вегасе.

Другим фактором, повлиявшим на выступление Хэмилтона, стала переменчивая погода. Если спринт и квалификация прошли на сухой трассе при жаркой погоде, то основная гонка состоялась на мокрой дороге. Такие условия затруднили выбор оптимальных настроек для болида.

Переменчивая погода не стала причиной проблем, но усложнила задачу Льюису по поиску правильных настроек для гонки.