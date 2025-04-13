Mercedes надеются, что Расселл не получит штрафа.

Глава команды Mercedes Тото Вольфф выразил надежду, что гонщик Джордж Расселл не будет наказан за проблемы с системой DRS на его болиде. Вольфф ссылается на ситуацию на Гран При Азербайджана, когда подобные инциденты произошли с несколькими пилотами, и никаких санкций не последовало.

«Крыло открывалось и закрывалось, никакой выгоды этот сбой нам не принёс. Возникли проблемы с работой системы, и мы надеемся, что всё обойдётся без последствий»

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По его словам, причины сбоя системы на машине Расселла пока не выяснены. Может быть, причина кроется в неполадках с проводкой на болиде гонщика, однако также не исключается, что проблемы могли возникнуть из-за сбоев в общей системе тайминга Формулы 1, что могло повлиять и на работу нашей системы.

Джорджу Расселлу пришлось бороться с этой сложностью, удерживая Ландо Норриса, и он справился с этим исключительно хорошо, что позволило ему подняться на пьедестал. Кроме того, он продемонстрировал отличное владение автомобилем на мягких покрышках, проведя длинный заезд и атакуя в нужные моменты.

«Для тех, кто не знаком с пилотированием гоночного автомобиля с системой brake-by-wire, скажу, что её отказ можно сравнить с выходом из строя гидроусилителя руля. Представьте, что вам приходится постоянно адаптироваться, потому что система может работать в одном повороте и выйти из строя в следующем. Здесь нужно настоящее мастерство...»