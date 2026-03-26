Mercedes внесли изменения в конструкцию переднего антикрыла

Mercedes модернизировали переднее антикрыло перед Гран При Японии после замечаний Ferrari и требований FIA по времени закрытия закрылков согласно регламенту.
Иннокентий Петров
26.03.2026, 09:01·1 мин
В преддверии Гран При Японии команда Mercedes приняла решение внести корректировки в конструкцию переднего антикрыла своего болида. Этот шаг был предпринят после того, как появились сообщения о возможном нарушении технического регламента.

Ранее стало известно, что команда Ferrari обратилась к FIA с просьбой провести проверку переднего антикрыла соперников из Брэкли. По информации источников, в Ferrari выразили сомнение, что закрылки антикрыла Mercedes соответствуют требуемому времени закрытия — 400 миллисекунд, как предписано регламентом.

В частности, было отмечено, что за указанный промежуток времени закрылки Mercedes закрывались лишь наполовину, а для полного возвращения в исходное положение им требовалось дополнительно 450 миллисекунд.

Как стало известно, официального расследования со стороны FIA проведено не было. Тем не менее, в Mercedes приняли решение доработать конструкцию, чтобы устранить «проблемы с надёжностью». В результате, на этапе в Сузуке команда будет использовать переднее антикрыло, закрылки которого теперь полностью закрываются в соответствии с установленными требованиями регламента.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
