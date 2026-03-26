Mercedes внесли изменения в конструкцию переднего антикрыла

В преддверии Гран При Японии команда Mercedes приняла решение внести корректировки в конструкцию переднего антикрыла своего болида. Этот шаг был предпринят после того, как появились сообщения о возможном нарушении технического регламента.

Ранее стало известно, что команда Ferrari обратилась к FIA с просьбой провести проверку переднего антикрыла соперников из Брэкли. По информации источников, в Ferrari выразили сомнение, что закрылки антикрыла Mercedes соответствуют требуемому времени закрытия — 400 миллисекунд, как предписано регламентом.

В частности, было отмечено, что за указанный промежуток времени закрылки Mercedes закрывались лишь наполовину, а для полного возвращения в исходное положение им требовалось дополнительно 450 миллисекунд.

Как стало известно, официального расследования со стороны FIA проведено не было. Тем не менее, в Mercedes приняли решение доработать конструкцию, чтобы устранить «проблемы с надёжностью». В результате, на этапе в Сузуке команда будет использовать переднее антикрыло, закрылки которого теперь полностью закрываются в соответствии с установленными требованиями регламента.