McLaren представили дизайн машины для гонки в Сингапуре.

В Сингапуре болиды команды McLaren теперь радуют глаз уникальной раскраской под названием "Legend Reborn". Этот дизайн был разработан в партнёрстве с компанией OKX и вдохновлён культовой эрой машин McLaren MP4. На новой раскраске можно увидеть узнаваемые детали MP4 и классические цвета McLaren - папайи.

McLaren решила отдать должное своим легендарным гонщикам - таким как Айртон Сенна, Ален Прост, Ники Лауда, а также другим именам, которые внесли огромный вклад в историю модели MP4. Имена 13 знаменитых автогонщиков того времени были встроены в дизайн новой раскраски.

Официальная презентация "Legend Reborn" состоится на эксклюзивном мероприятии в Сингапуре. На церемонии присутствовать будут исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун, пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастро, а также директор по маркетингу компании OKX Хайдер Рафик.

Эта новая раскраска стала продолжением дизайна, посвящённого Сенне, который был представлен под названием "McLaren SENNA presented by OKX" на Гран При Монако.