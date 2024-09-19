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McLaren представили дизайн машины для гонки в Сингапуре.

В Сингапуре болиды команды McLaren теперь радуют глаз уникальной раскраской под названием "Legend Reborn". Этот дизайн был разработан в партнёрстве с компанией OKX и вдохновлён культовой эрой машин McLaren MP4.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.09.2024, 13:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Сингапуре болиды команды McLaren теперь радуют глаз уникальной раскраской под названием "Legend Reborn". Этот дизайн был разработан в партнёрстве с компанией OKX и вдохновлён культовой эрой машин McLaren MP4. На новой раскраске можно увидеть узнаваемые детали MP4 и классические цвета McLaren - папайи.

McLaren решила отдать должное своим легендарным гонщикам - таким как Айртон Сенна, Ален Прост, Ники Лауда, а также другим именам, которые внесли огромный вклад в историю модели MP4. Имена 13 знаменитых автогонщиков того времени были встроены в дизайн новой раскраски.

Официальная презентация "Legend Reborn" состоится на эксклюзивном мероприятии в Сингапуре. На церемонии присутствовать будут исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун, пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастро, а также директор по маркетингу компании OKX Хайдер Рафик.

Эта новая раскраска стала продолжением дизайна, посвящённого Сенне, который был представлен под названием "McLaren SENNA presented by OKX" на Гран При Монако.

Источник

McLaren (159)

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