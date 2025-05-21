McLaren представили новый дизайн для Гран-при Монако и Гран-при Испании

Болиды команды McLaren на гонках в Монако и Барселоне претерпят изменения в оформлении в рамках партнерства с компанией OKX. Расцветка будет отсылать к историческому McLaren M7A, на котором Брюс Макларен принес первую победу команде в Формуле 1 и который знаменит своим оранжевым цветом.

Этот новый дизайн будет использоваться на обоих гоночных болидах McLaren MCL39 в течение всего уик-энда Гран При Монако и Испании. А на Гран При в Монако гонщики Ландо Норрис и Оскар Пиастро также будут выступать в костюмах, выполненных в стиле A New Alternative.