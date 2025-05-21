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McLaren представили новый дизайн для Гран-при Монако и Гран-при Испании

Машины McLaren в честь Ривьеры: новая раскраска на этапах Монако и Барселона. Подробности сотрудничества с OKX и отсылка к легенде Формулы 1. Ливрея «папайя» и стиль A New Alternative на Гран-при.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.05.2025, 16:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Болиды команды McLaren на гонках в Монако и Барселоне претерпят изменения в оформлении в рамках партнерства с компанией OKX. Расцветка будет отсылать к историческому McLaren M7A, на котором Брюс Макларен принес первую победу команде в Формуле 1 и который знаменит своим оранжевым цветом.

Этот новый дизайн будет использоваться на обоих гоночных болидах McLaren MCL39 в течение всего уик-энда Гран При Монако и Испании. А на Гран При в Монако гонщики Ландо Норрис и Оскар Пиастро также будут выступать в костюмах, выполненных в стиле A New Alternative.

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