Баннеры на трассе вызывают недовольство в McLaren

Во время тренировок в Монако произошел необычный инцидент: рекламные баннеры начали отрываться при малейшем контакте с барьером. В результате один из них попал под машину Ландо Норриса во время квалификации, что могло привести к серьезным последствиям.

Андреа Стелла, глава команды, заявил: «То, что случилось во время первой части квалификации, не должно иметь места на автогонках. Это не соответствует никаким стандартам».

Рекламный баннер длиной на несколько метров попал под машину и вызвал потерю прижимной силы, что эквивалентно временному потере трех секунд на круге. Отмечается, что отрывание баннеров началось еще на первой тренировке. Это повлияло на Ландо Норриса, Шарля Леклера и других гонщиков.

Какие именно факторы будут определять результаты гонки? Смогут ли гонщики избежать зацепить рекламные баннеры? Очевидно, что с этой проблемой необходимо что-то делать».