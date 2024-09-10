McLaren рассматривает варианты поддержки Ландо Норриса

В команде McLaren готовы внести изменения в подход к гоночным уик-эндам с целью увеличить шансы Ландо Норриса на победу в борьбе за титул против Макса Ферстаппена.

На Гран При Италии в Монце Ландо стартовал с первой позиции, но финишировал третьим, проиграв Шарлю Леклеру и Оскару Пиастре, своему напарнику по команде. Андреа Стелла считает, что помимо командной тактики, есть и другие способы, которые могут помочь Норрису.

«У обоих гонщиков остаются математические шансы на титул, но Ландо находится в более выгодном положении, так как у него больше очков, - отметил руководитель McLaren. - Если мы хотим поддержать одного из гонщиков, то, безусловно, должны выбрать того, кто лучше стоит по итогам сезона».

«Ландо показал хорошие результаты, взяв поул в Зандфорте и Монце... Но нам нужно поработать над некоторыми аспектами гонок, чтобы он мог более эффективно использовать свои стартовые позиции», - добавил Стелла.

Макс Ферстаппен финишировал шестым в Монце и заявил, что Red Bull Racing больше не может надеяться на победу в обоих зачётах, учитывая текущую форму команды. Стелла согласен с мнением, что McLaren должна использовать сложности соперников в свою пользу.

«Макс не только хорош на трассе, но и умеет анализировать ситуацию! Он понимает сложности, связанные с его болидом, но мы должны лучше использовать этот момент, ведь Red Bull больше не может бороться за победы так легко, как раньше», - подчеркнул Стелла.

«Нам предстоит тщательный анализ - как всей гонки в Монце, так и событий первого круга, так как подобные ситуации, когда обе машины McLaren стартуют из первого ряда, могут повториться. Мы должны принять решение, которое будет наилучшим как для команды, так и для Ландо», - заключил Стелла.