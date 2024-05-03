Спорткар Ferrari 12Cilindri дебютировал в Майами.

Презентация нового суперкара 12Cilindri от Ferrari прошла накануне гоночного уик-энда в Майами, приуроченного к спортивным соревнованиям. Автомобиль оснащён мощным атмосферным 6,5-литровым двигателем V12, который, как и прежде, установлен спереди в соответствии с традициями итальянской марки.

Двигатель F140HD, разработанный специально для 12Cilindri, обладает максимальной мощностью 830 л.с. и способен разгонять автомобиль до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость новинки достигает 340 км/ч благодаря 8-ступенчатой трансмиссии с двойным сцеплением.

Опыт, полученный в Формуле 1, помог инженерам создать эффективный двигатель, который отвечает современным экологическим стандартам и обеспечивает выразительный звук своего мотора. Кроме того, автомобиль оснащен активными аэродинамическими элементами, увеличивающими прижимную силу на задней оси при достижении скорости выше 60 км/ч.

Внешне 12Cilindri выглядит впечатляюще, с агрессивным дизайном и привлекательным интерьером. Цены на новинку начинаются от 395 тысяч евро за купе и достигают 435 тысяч евро за версию с жёстким верхом, способным автоматически складываться в багажник за 14 секунд.

Презентация автомобиля в Майами-Бич была приурочена к 70-летию наличия Ferrari на американском рынке. Считается, что новый суперкар станет популярным у членов гоночной команды Scuderia Ferrari, включая Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона, желающих пополнить свои гаражи современными быстрыми автомобилями.

Фото: F1news.ru

Видео презентации можно посмотреть ниже: