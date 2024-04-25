Рынок подержанных электромобилей в марте впервые за полгода превысил отметку в 1 тысячу единиц.

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», в первый месяц весны 2024 года в России было приобретено 1027 подержанных электрокаров. Этот показатель на 21% выше, чем в марте прошлого года.

Эксперты отмечают, что впервые за полгода вторичный рынок легковых электромобилей превысил отметку в 1 тысячу машин. Подобные цифры были актуальны в период с июля по сентябрь 2023 года, а максимальный уровень продаж пришелся на август (1204 единицы). После этого продажи начали снижаться, достигнув менее 500 машин в январе 2024 года, но начиная с февраля снова пошли на подъем.

Согласно рейтингу продаж, лидером вторичного рынка электромобилей в марте стала японская марка Nissan, доля которой составила около трети (330 единиц или 32%). На втором месте оказалась американская Tesla, продав 257 машин (доля 25%). Тройку лидеров замкнул китайский производитель Zeekr с результатом в 85 автомобилей. Последующие позиции заняли немецкий Volkswagen (57 шт.) и другие бренды.

Самой популярной моделью на вторичном рынке остался Nissan Leaf, который был продан в количестве 330 экземпляров. Tesla Model 3 заняла второе место с 134 проданными машинами, а Zeekr 001 с результатом в 58 штук оказалась на третьем месте. Остальные модели электрокаров продемонстрировали продажи менее 50 машин каждая.

В целом за первый квартал текущего года в России было продано 2186 подержанных электромобилей, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Более подробно об анализе рынка подержанных автомобилей в России эксперты расскажут на форуме автобизнеса под названием «Used Cars Forum – 2024», который пройдет 20 июня в Москве при участии агентства «АВТОСТАТ».