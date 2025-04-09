Рост автокредитования в России в марте составил 20-22% по сравнению с февралем

Сегодня в России наблюдается интересный этап в развитии автокредитования. В марте 2025 года, несмотря на общее падение автомобильного рынка, выдача кредитов на новые и подержанные автомобили продемонстрировала рост. По сравнению с февралем, кредиты увеличились на 20% по количеству и на 22% по сумме. Однако, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выдача автокредитов снизилась на 45% и 53% соответственно.

Эти данные были озвучены в ходе онлайн-трансляции "АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по рынку автомобилей в России. Результаты марта 2025". Исполнительный директор агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов прокомментировал текущую ситуацию на рынке автокредитования, предоставив данные от 20 банков, выдающих автокредиты в партнерстве с Frank RG. Он также рассказал о ситуации в каждом из сегментов этого бизнеса.

Кредитование новых автомобилей в марте увеличилось на 16% по количеству и на 21% по сумме по сравнению с февралем. Автомобили с пробегом также показали рост на 24% как в количественном, так и в денежном выражении за этот период.

Эксперт отметил: "Ситуация с автокредитованием в марте выглядит более благоприятной, чем общая картина на рынке автомобилей. Следует помнить, что в настоящее время практически все автопроизводители субсидируют автокредиты. Поэтому приобретение нового автомобиля сейчас, с учетом скидок из-за остатков, и при наличии кредита, может быть очень привлекательным: при высокой ключевой ставке ЦБ можно приобрести новый автомобиль в кредит под низкий процент. Вопрос лишь в том, насколько долго это продлится...".

Обсуждение вопросов автокредитования будет продолжено на форуме автомобильного бизнеса "FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка", который пройдет 18 апреля в Москве при участии агентства "АВТОСТАТ".