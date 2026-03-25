В линейке Maybach появится новая модель: опубликованы подробности и первое изображение

Mercedes-Maybach анонсировал первый электрический минивэн VLS, который выйдет в 2027 году и обещает новый уровень роскоши, комфорта и цифровизации.
Виктор Кузнецов
25.03.2026, 13:42·2 мин
Компания Mercedes-Maybach представила новый проект — роскошный минивэн Mercedes-Maybach VLS, анонс которого состоялся одновременно с премьерой обновленного Mercedes-Maybach S-Class. Производитель отмечает, что новинка демонстрирует стремление Mercedes-Benz к совершенству, сочетающему элегантность, премиальный интерьер и современные цифровые решения.

Официальный дебют Mercedes-Maybach VLS, который станет первым электрическим минивэном бренда, намечен на 2027 год. Создатели модели опираются на концепт-кар Vision V, представленный в прошлом году. Таким образом, линейка автомобилей Mercedes-Maybach будет расширена за счет нового класса транспортных средств.

Будущий Mercedes-Maybach VLS ориентирован на самых взыскательных клиентов, которым важны простор, безупречная элегантность и высокий уровень комфорта, особенно для пассажиров заднего ряда. В отделке интерьера будут использоваться исключительно высококлассные материалы, а само внутреннее пространство, по замыслу разработчиков, станет воплощением роскоши, где пассажирам захочется находиться как можно дольше.

Пока подробные технические характеристики Mercedes-Maybach VLS не раскрываются. Однако известно, что минивэн будет построен на новой платформе VAN.EA, которая станет базой и для других будущих моделей немецкой марки.

Ранее издание «Автоновости дня» опубликовало рейтинг самых доступных новых минивэнов, представленных на российском рынке. В перечень вошли пять моделей отечественного и китайского производства.

Автор: Алина Олешко

Maybach (7)Mercedes (630)

