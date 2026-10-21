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Только «китайцы» вошли в список автомобилей с пробегом, которые сильнее всего подешевели в России

Китайские автомобили с пробегом на Авито подешевели в III квартале 2026 года: сильнее всего снизилась цена Geely Emgrand EC7 — на 12,4%, до 348 тыс. рублей.
РедакцияР
Редакция
21.10.2026, 09:03·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В третьем квартале 2026 года на платформе «Авито» снизилась средняя стоимость некоторых китайских автомобилей с пробегом по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Наибольшее падение цены зафиксировано у Geely Emgrand EC7, сообщили в компании.

Средняя стоимость Geely Emgrand EC7 на вторичном рынке сократилась на 12,4% и составила 348 тыс. рублей. На второй строчке по темпам снижения оказался кроссовер Chery Tiggo (T11), подешевевший в среднем на 8,3%. У Lifan X60 стоимость уменьшилась на 8,2%.

Средняя цена Lifan Solano с июля по сентябрь снизилась на 8%. Пятое место среди лидеров занял Great Wall Hover H3, который подешевел на 5,4%.

В сегменте марок сильнее всего снизилась средняя стоимость автомобилей Jaecoo — на 7,1%, до 2,5 млн рублей. Автомобили Lifan и Exeed подешевели в среднем на 6,5% и 4,3% соответственно.

Средняя стоимость подержанных Omoda уменьшилась на 2,2%. У Great Wall показатель снизился на 1,4% и составил 746 тыс. рублей. В целом китайский автомобиль с пробегом на платформе в третьем квартале 2026 года стоил в среднем 2 млн рублей.

«По мере того как автомобили этих марок становятся более привычными для россиян, укрепляются и их позиции на вторичном рынке, а также растет их доля: летом она впервые превысила 7% среди всех объявлений в перепродаже на платформе», — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

Ранее «Авито Авто» сообщило, что LADA Priora стала моделью с самым заметным годовым снижением средней стоимости среди автомобилей с пробегом в России в третьем квартале 2026 года. Среди зарубежных марок больше всего за этот период подешевели автомобили Opel.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Chery (279)Geely (378)EXEED (142)Omoda (134)Great wall (59)JAECOO (104)Lifan (12)

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