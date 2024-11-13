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Штраф грозит Шарлю Леклеру в Лас-Вегасе

За три этапа до завершения текущего сезона гонок Формулы-1 Шарль Леклер истратил почти все доступные ресурсы двигателя, предусмотренные регламентом. Информация появилась о том, что на одном из предстоящих этапов гонки он может быть оштрафован.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.11.2024, 13:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

За три этапа до завершения текущего сезона гонок Формулы-1 Шарль Леклер истратил почти все доступные ресурсы двигателя, предусмотренные регламентом. Информация появилась о том, что на одном из предстоящих этапов гонки он может быть оштрафован. Вероятнее всего, это произойдет уже на следующей неделе в Вегасе.

На прошлом Гран При в Бразилии Леклер заявил, что надеется избежать штрафов на ближайших гонках. По его мнению, в Лас-Вегасе его болид должен быть конкурентоспособен, что, в случае наказания, позволит ему с лучшими шансами начать гонку и отыграться за потерянные позиции, особенно после потери пяти мест на старте, как это произошло с Максом Ферстаппеном в Сан-Паулу.

Источник

Шарль Леклер (79)Ferrari (269)

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