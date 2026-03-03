Главная Новости Производство В Курской области начали выпускать подшипники для автомобилей ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ
Новости

В Курской области начали выпускать подшипники для автомобилей ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ

Курский завод АПЗ-20 начал серийное производство радиальных подшипников для ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ, полностью локализовав выпуск и обеспечив высокое качество продукции.
Редакция
03.03.2026, 16:32·2 мин
Фото: Autostat.ru

Курский подшипниковый завод «АПЗ-20» объявил о запуске серийного производства радиальных подшипников, которые предназначены для легких коммерческих автомобилей и грузовиков таких марок, как ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Как сообщает служба Фонда развития промышленности (ФРП), предприятие планирует ежегодно выпускать до 500 тысяч единиц продукции.

Общие инвестиции в развитие производственной линии достигли 189 млн рублей, из которых 144 млн рублей были выделены как льготный заем в рамках программы «Автокомпоненты» от ФРП. В результате модернизации на заводе внедрили автоматические токарные и шлифовальные линии, а также запустили автоматизированную сборочную линию подшипников. Благодаря обновленному оборудованию предприятие повысило производительность труда, увеличив выпуск продукции и минимизировав количество брака.

Сообщается, что новая продукция отвечает стандартам автозаводов и предназначена для использования в коробках передач. Выпускаемые подшипники отличаются высокой точностью изготовления, сниженным уровнем шума и вибрации в процессе эксплуатации.

Большая часть продукции — около 90% — ориентирована на поставки отечественным автопроизводителям. Остальные 10% предназначены для вторичного рынка. Кроме того, часть произведенных подшипников отправляется на экспорт в Беларусь, Армению, Азербайджан, Казахстан и Молдову.

Степень локализации производства составляет 100% — при изготовлении используются исключительно российские материалы и сырье, основными поставщиками которых выступают «Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова» и «Белорецкий металлургический комбинат».

Источник

Производство (233)Камаз (43)УАЗ (165)Автомобильные компоненты (41)Gaz (47)

