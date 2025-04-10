Причины снижения продаж автомобилей в компании Geely, пояснили в компании Geely.

В первом квартале 2025 года в России было продано 16 452 новых автомобиля Geely, согласно отчету агентства «АВТОСТАТ». Это на 54,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Самым востребованным автомобилем китайского бренда остается кроссовер Monjaro. За период с января по март было продано 6 216 единиц данной модели, что составляет 37,8% от общего объема продаж Geely. В список пяти самых популярных моделей бренда за первый квартал также вошли кроссоверы Atlas (2 950 шт.), Cityray (1 965 шт.), Coolray (1 725 шт.) и седан Emgrand (1 274 шт.).

По информации пресс-службы компании Geely, спад потребительской активности в первом квартале 2025 года сказался на продажах автомобилей многих брендов на российском рынке. Это связано, в первую очередь, с экономической обстановкой, увеличением утилизационного сбора, ограничением доступности кредитов и сохранением высоких процентных ставок по банковским депозитам. В результате многие потенциальные покупатели отложили решение о покупке автомобиля.

Еще одной причиной снижения продаж стало высокое значение продаж в аналогичный период прошлого года. В 2024 году в статистику продаж Geely попали автомобили, ввезенные в Россию через физических лиц и неавторизованных поставщиков. Особенно высокий спрос на такие автомобили был в феврале - марте прошлого года в связи с предстоящим изменением таможенного законодательства в апреле 2024 года.

Также в компании отметили, что бывшие лидеры продаж Geely, такие как Coolray и Atlas Pro, теперь продолжают свой путь под новым брендом Belgee. Это привлекло внимание части клиентов, что также сказалось на сравнении статистики за три месяца 2025 года. Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», в этот период было продано 6 245 новых автомобилей Belgee, что на 46,6% больше, чем годом ранее.