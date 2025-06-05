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Продажи гибридного кроссовера Bestune Yueyi 07 стартовали в Китае

Bestune начал продажи гибридного кроссовера Yueyi 07 в Китае, стартовая цена 99 800 юаней. Автомобиль оснащен силовой установкой BMP Super Hybrid, батареей на 2 тысячи км и мотором 168 кВт. Планируется расширение линейки до шести моделей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.06.2025, 11:53·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайский автопроизводитель Bestune официально начал продажи гибридного кроссовера Yueyi 07 на внутреннем рынке. Автомобиль оснащен двигателем BMP Super Hybrid. Стоимость новинки начинается от 99 800 юаней. Как сообщили в компании FAW Легковые автомобили, Yueyi 07 доступен в четырех различных комплектациях.

Благодаря батарее BMP Super Hybrid и внутреннему сгоранию, кроссовер Yueyi 07 имеет запас хода до 2 тысяч километров. В зависимости от версии, автомобиль может проехать на электричестве от 150 до 210 км. Мощность двигателя составляет 168 кВт, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля – 180 км/ч.

Модель Yueyi 07 стала третьей в линейке после выпуска Yueyi 03 в 2023 году, а затем Yueyi 08. По планам компании, линейка автомобилей будет расширена до шести моделей в категориях E, P и R, включая стандартные электрические, электрические с увеличенным запасом хода и гибридные. Все будущие модели комплектуются платформой Yueying от FAW, инновационной кабиной Ruyi Cockpit и двигателем Zhuri Power.

Представители Bestune ранее подтвердили возможное появление моделей Yueyi 03 и Yueyi 07 на российском рынке. Новинки пользуются популярностью благодаря их уникальным характеристикам и современному дизайну.

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