Качество премиального Lixiang L8 активно обсуждают пользователи китайских социальных сетей

После начала продаж автомобилей владельцы стали жаловаться на низкую производительность транспортных средств при пониженных температурах. Проблемы заключались в замерзании решетки радиатора, отсутствии возможности развить скорость, сбоях в работе электроники, а у некоторых владельцев даже возникали случаи возгорания.

В социальной сети Китая резко обострилась дискуссия после сообщения одного из владельцев автомобиля Lixiang L8 2024 года выпуска. Через 10 дней после покупки его машина перезагружалась 15 раз. Попытавшись обратиться к производителю с просьбой заменить автомобиль, владелец столкнулся с отказом и советом самостоятельно устранить поломку.

В конечном итоге неисправный автомобиль все-таки прошел диагностику на заводе, где был обнаружен дефект основного модуля двигателя, после чего авто было заменено на новое.

В комментариях другие владельцы той же модели начали рассказывать о своих проблемах. Один из пользователей упомянул, что голосовая система в его машине некорректно работает - не подогревает сиденья и не управляет кондиционером, что является нарушением заявленных функций.

Гибридный Lixiang L8 оснащен двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 450 л.с. Без необходимости подзарядки и заправки автомобиль способен проехать 1300 километров. К концу 2025 года компания Sinomach Automobile, занимающаяся импортом автомобилей, планирует начать официальное внедрение Lixiang на российском рынке.

Ранее наш информационный портал информировал о том, что компания Li Auto предоставляет пожизненную гарантию на новые транспортные средства.