Электрокар с высокотехнологичным салоном представили в Китае.

Базовая модель автомобиля оснащена задним приводом и использует 400-вольтную платформу. Двигатель показывает мощность в диапазоне от 290 до 402 лошадиных сил. В версии с полным приводом появляется 900-вольтная система зарядки, а мощность вырастает до 776 л.с.

Разгон до 100 км/ч занимает от 3,48 до 6,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет от 210 до 252 км/ч. Длина китайского электрокара достигает 4,91 метра с колесной базой 2,96 метра.

В салоне автомобиля установлен огромный дисплей, который состоит из трех экранов, каждый из которых отвечает за свои функции: бортовой компьютер, панель приборов и экран для пассажиров. Они работают на операционной системе IM OS. Кресла получили функцию невесомости, а задний ряд оснащен режимом «шезлонг».

На переднем правом кресле можно организовать рабочее пространство благодаря съемной полке и планшету, который можно закрепить в разных местах для удобства. Также доступна беспроводная зарядка для двух гаджетов.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о появлении в Китае киберспортивного электромобиля Z10 STARBUFF на базе процессора Ryzen.