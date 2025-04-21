В Китае цены на седан Volkswagen Magotan упали до исторического минимума

Седан Volkswagen Magotan в Китае теперь доступен покупателям по цене 139 800 юаней (19 000 долларов). Это эквивалентно почти 1,55 миллиона рублей по текущему обменному курсу. Специальное предложение распространяется только на единственную комплектацию - 280TSI Luxury Edition, и покупатели могут воспользоваться скидкой до конца апреля.

Седан Magotan фактически является предыдущим поколением Passat. В Китае он относится к классу B, что соответствует полноразмерному семейству автомобилей D-класса в Европе.

Под капотом этой четырехдверной машины находится 150-сильный 1,4-литровый турбированный двигатель, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Расход топлива по паспорту составляет 6,2 литра на 100 километров пробега.

В России за подержанные Volkswagen Magotan 2022 года с пробегом от 15 до 50 тысяч километров просят от 3,25 до 3,5 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что кроссовер Volkswagen Tiguan получил усовершенствованный двигатель и новые варианты комплектации.