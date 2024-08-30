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В Китае состоялась премьера нового кроссовера Zeekr 7X.

В Китае представили новый электрический кроссовер Zeekr 7X, который начнут продавать до конца текущего года. Длина автомобиля составляет более 4,82 метра, а колесная база - 2,92 метра.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.08.2024, 16:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Китае представили новый электрический кроссовер Zeekr 7X, который начнут продавать до конца текущего года.

Длина автомобиля составляет более 4,82 метра, а колесная база - 2,92 метра. Поставленный рядом с конкурентом от Tesla, Zeekr 7X оказывается длиннее на 7,5 см, шире на 1 см и выше на 3,2 см.

Zeekr 7X оснащен современной 800-вольтовой электросистемой. Базовая версия кроссовера оснащена батареей емкостью 500 километров. Зарядить ее на 80% можно за 15 минут. Топовые модификации предлагают тройной аккумулятор от CATL, позволяющий проехать до 780 километров.

Фото: Carsweek.ru

Мощность Zeekr составляет 416 лошадиных сил в базовой версии с задним приводом. Вариант с полным приводом развивает 636 л.с.

На внутреннем рынке цена новинки составляет от 240 до 350 тысяч юаней (2,9-4,2 миллиона рублей).

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что среди самых продаваемых марок в Китае оказались BYD, VW и Toyota.

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Кроссовер (288)

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