В Казани выставили на продажу необычный самодельный автомобиль: «Такой работы уже не повторить»

В столице Татарстана, в Казани, было объявлено о продаже уникального автомобиля, преобразованного в стиле Catherham, по цене в 7,5 миллионов рублей.

Интересно, что вместе с этим транспортным средством покупатель получит в подарок еще одну машину вместе с прицепом.

По документам, данный автомобиль был зарегистрирован в 2011 году как модернизированный ВАЗ-2105. Однако самодельное транспортное средство практически не напоминает донорскую «Ладу», которую использовали для переделки. Автомобиль оснащен 180-сильным турбированным двигателем, работающим в сочетании с механической коробкой передач и задним приводом. Продавец заявил, что пробег автомобиля составляет 10 тысяч километров.

Помимо "самодельного" автомобиля, продавец также предлагает в комплекте Ford Focus с прицепом.

Ранее на нашем портале сообщалось о том, что японская автомобильная марка Nissan начала продажи доступных грузовиков, созданных на основе кроссовера.