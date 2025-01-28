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В Казани выставили на продажу необычный самодельный автомобиль: «Такой работы уже не повторить»

Необычная «Лада» в стиле Catherham выставлена на продажу в Казани за 7,5 млн рублей. Покупатель получит еще одну машину с прицепом. Пробег «самодельного» автомобиля – 10 тыс. км.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.01.2025, 11:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В столице Татарстана, в Казани, было объявлено о продаже уникального автомобиля, преобразованного в стиле Catherham, по цене в 7,5 миллионов рублей.

Интересно, что вместе с этим транспортным средством покупатель получит в подарок еще одну машину вместе с прицепом.

По документам, данный автомобиль был зарегистрирован в 2011 году как модернизированный ВАЗ-2105. Однако самодельное транспортное средство практически не напоминает донорскую «Ладу», которую использовали для переделки. Автомобиль оснащен 180-сильным турбированным двигателем, работающим в сочетании с механической коробкой передач и задним приводом. Продавец заявил, что пробег автомобиля составляет 10 тысяч километров.

Помимо "самодельного" автомобиля, продавец также предлагает в комплекте Ford Focus с прицепом.

Ранее на нашем портале сообщалось о том, что японская автомобильная марка Nissan начала продажи доступных грузовиков, созданных на основе кроссовера.

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