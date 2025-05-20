Казахстан: количество легковых автомобилей приближается к 4 миллионам

По информации, полученной из агентства «АВТОСТАТ», на начало 2025 года в Казахстане зарегистрировано 3,88 миллиона легковых автомобилей. Аналитики агентства регистрируют увеличение этого показателя на 2% за год.

Наиболее популярным брендом автомобилей в соседней стране является отечественная LADA, доля которой составляет 17,2% от общего парка. На втором месте расположилась японская Toyota, которая занимает 15,1% рынка. Доля остальных производителей не достигает 10%-ной планки. Также в список лидеров входят Volkswagen (7,3%), Hyundai (7,1%), Audi (5,8%), Chevrolet (4,9%), Mercedes-Benz (4,9%), Kia (4,8%), Nissan (4%), Mitsubishi (3,5%), Daewoo (2,8%), Mazda (2,7%), Opel (2,7%), Lexus (2,3%) и BMW (2,3%).

На каждые 1 000 жителей страны приходится 191 легковой автомобиль. Этот показатель заметно ниже, чем в России, где на каждые 1 000 жителей приходится 331 автомобиль. Также следует отметить, что доля юридических лиц в автопарке Казахстана составляет 4%, в то время как остальные 96% легковых машин принадлежат частным лицам. В России доля автомобилей, принадлежащих юридическим лицам, выше и составляет 5,3%.