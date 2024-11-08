В Калуге начнут сборку автомобилей популярного китайского бренда в России

Компания "Автомобильные технологии" готовится начать выпуск автомобилей популярного китайского бренда на территории Российской Федерации. Эту информацию обнародовал глава Калужской области Владислав Шапша в своем официальном канале в мессенджере Telegram 7 ноября.

По словам Шапши, данное соглашение стало реальностью благодаря результативным переговорам с китайскими партнерами, которые велись на протяжении одного года. Название бренда автомобилей будет раскрыто публике в ближайшее время.

Глава региона подчеркнул, что все взятые на себя обязательства по поддержке предприятий, сохранению рабочих мест и созданию новых рабочих мест последовательно выполняются.

"Производственные линии и цеха будут загружены на максимум, еще около тысячи жителей Калужской области получат возможность трудоустройства, что также способствует увеличению налоговых поступлений в региональный бюджет", - отметил губернатор Шапша.

Ранее представитель по стратегическому развитию компании "Автомобильные технологии" Павел Безрученко высказал мнение относительно возможного влияния повышения утильсбора с 1 октября на цены автомобилей марки Peugeot, производимых в России и поставляемых в страну через параллельный импорт. Он пояснил, что предприятие постоянно совершенствует логистику, производственные процессы и развивает прямые реализации. По его словам, в ближайшей перспективе повышение цен не планируется.

Как сообщал портал "Автоновости дня", весной текущего года на автомобильном рынке России появилась возможность купить автомобиль Citroen C5 Aircross, собранный на заводе "ПСМА Рус" в Калужской области. Отмечалось, что данный автомобиль был доступен только в одной комплектации и с определенным типом двигателя.