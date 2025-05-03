Планируется производство электрического грузовика Slate Truck по цене менее 2,3 рублей

Компания Slate анонсировала планы выпустить свой первый электромобиль в виде базового пикапа к концу 2026 года. Цена стартовой модели составит около 27 500 долларов или 2 240 975 рублей. Автомобиль будет комплектоваться длинным списком аксессуаров, разработанным для удовлетворения потребностей клиентов. Автомобильная индустрия продолжает обсуждать нового участника - автопроизводителя Slate. Стартап, поддерживаемый Джеффом Безосом, был запущен на прошлой неделе с целью производства совершенно новых электрических пикапов по цене около 27 500 долларов или 2 240 975 рублей.

Фото: Carsweek.ru

По последним данным, Slate планирует разместить производство своих автомобилей на заводе в штате Индиана, городе Варшава. Согласно отчету, площадь завода составляет 130 000 квадратных метров, прежде функционировавшего как типография до 2023 года. В комплексе находятся офисные помещения в дополнение к двум производственным цехам. Пока не сообщается, какую часть помещений компания планирует задействовать.

Новый пикап Slate, наряду с простотой и функциональностью, предлагает широкий выбор дополнительных аксессуаров для клиентов. Как и многие другие электромобили, Slate дает возможность выбора различных по емкости аккумуляторов.