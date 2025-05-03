Главная Новости Электромобили Планируется производство электрического грузовика Slate Truck по цене менее 2,3 рублей
Новости

Планируется производство электрического грузовика Slate Truck по цене менее 2,3 рублей

Slate планирует выпустить свой первый электромобиль-пикап за 27 500 долларов в 2026 году. Завод в Варшаве, Индиана, станет производственной базой. Клиенты получат широкий выбор аксессуаров и аккумуляторов разной ёмкости.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.05.2025, 19:32·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Компания Slate анонсировала планы выпустить свой первый электромобиль в виде базового пикапа к концу 2026 года. Цена стартовой модели составит около 27 500 долларов или 2 240 975 рублей. Автомобиль будет комплектоваться длинным списком аксессуаров, разработанным для удовлетворения потребностей клиентов. Автомобильная индустрия продолжает обсуждать нового участника - автопроизводителя Slate. Стартап, поддерживаемый Джеффом Безосом, был запущен на прошлой неделе с целью производства совершенно новых электрических пикапов по цене около 27 500 долларов или 2 240 975 рублей.

 

Фото: Carsweek.ru

 

По последним данным, Slate планирует разместить производство своих автомобилей на заводе в штате Индиана, городе Варшава. Согласно отчету, площадь завода составляет 130 000 квадратных метров, прежде функционировавшего как типография до 2023 года. В комплексе находятся офисные помещения в дополнение к двум производственным цехам. Пока не сообщается, какую часть помещений компания планирует задействовать.

Новый пикап Slate, наряду с простотой и функциональностью, предлагает широкий выбор дополнительных аксессуаров для клиентов. Как и многие другие электромобили, Slate дает возможность выбора различных по емкости аккумуляторов.

 

Фото: Carsweek.ru

 

Источник

Электромобили (337)Грузовик (28)Slate Truck (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация