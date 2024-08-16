Фестиваль Minardi восьмой раз пройдет в Имоле.

Спортивные новости: в скором времени на трассе в Имоле состоится уникальное событие - фестиваль под названием «Исторический день Minardi». Этот фестиваль уже восьмой раз проводится во время Гран При Нидерландов.

Мероприятие приурочено к памяти команды, основанной в далеком 1979 году Джанкарло Минарди. Эта команда известна своими участием в различных сериях, начиная с 1985 года под именами Minardi, Scuderia Toro Rosso, AlphaTauri, а ныне - RB. Однако фестиваль не ограничивается только одной командой.

В период с 24 по 25 сентября поклонники автоспорта будут иметь уникальную возможность увидеть настоящие раритеты - гоночные болиды разных эпох и серий. Среди них будут Toro Rosso STR03, на котором выступал Себастьян Феттель, Mercedes W04-2013, на котором гонял Льюис Хэмилтон, а также W07-2016, на котором выступал Нико Росберг. В числе участников также Ensign 177, за рулём которого сидел Клей Регаццони, а также McLaren MP4/5 B и MP4/7, на которых гоняли легендарные Айртон Сенна и Герхард Бергер. Не обойдется без внимания и шестиколесные Tyrrell P34/02 и P34/05, на которых гоняли Шектер и Депайе.