Гравий вернулся в Имолу

На гоночных трассах FIA активно вводит новые меры наказания для гонщиков за выезд за пределы трассы. Однако в Имоле было принято решение вернуться к более традиционным методам.

Вместо штрафов гонщиков на нескольких участках трассы заменили асфальт на гравийные ловушки. Теперь вместо наказания от FIA, пилоты будут терять время или даже выбывать из гонки из-за посадки в гравий. Эти изменения вступили в силу на участках Piratella, Acque Minerali и Variante Alta.

Предполагается, что аналогичные изменения будут внесены на трассах в Шпильберге и Монце.