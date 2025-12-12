Honda представила видео со звуком двигателя образца 2026 года

В следующем сезоне в Формуле 1 произойдут масштабные технические изменения: чемпионат переходит на силовые установки нового поколения. Ключевым элементом силовой установки по-прежнему остаётся 6-цилиндровый V-образный двигатель внутреннего сгорания объемом 1,6 литра. Однако его мощность будет снижена с 550-560 кВт до 400 кВт.

Одновременно с этим значительно возрастет вклад гибридной системы ERS. Мощность гибридной составляющей увеличена с прежних 120 кВт до 350 кВт. Это должно изменить распределение мощности между традиционным и электрическим компонентами силовой установки.

Существенная новация – отказ от мотор-генераторов MGU-H. Именно это конструктивное решение отличает будущие двигатели от тех, что используются с 2014 года.

Кроме того, с 2026 года силовые агрегаты будут работать исключительно на синтетическом топливе, которое производится полностью из возобновляемых источников. Это шаг к большей экологичности автоспорта.

Производители силовых установок в течение нескольких лет разрабатывали новые технологии. Сегодня Honda, новый партнер команды Aston Martin, стала первой компанией, опубликовавшей короткий видеоролик со звуком силового агрегата 2026 года. По словам представителей пресс-службы, этот выпуск назван «Ранним рождественским подарком».