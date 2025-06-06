В Хакасии предлагают уникальный экземпляр: ВАЗ-2101 уже перевалил за пятидесятник, но как будто только что сошел с конвейера.

Житель города Абакан решил продать легендарную «копейку», которая поражает своим идеальным состоянием, несмотря на свой возраст. Продавец утверждает, что автомобиль практически новый, так как большую часть времени провел в специальной «капсуле времени».

Об этом интересном предложении на популярном автомобильном ресурсе рассказала известная «Российская газета», отметив, что состоянием своего автомобиля владелец гордится. «Копейка» провела более 30 лет в закрытом гараже на деревянных брусьях. Бережное хранение позволило сохранить заводскую краску и маркировку на стеклах без изменений.

Покупателю приобретая этот автомобиль получит заводскую резину, а также огнетушитель с аптечкой, которые были установлены на этом ВАЗ 2101 при производстве. Продавец отметил, что ему пришлось выполнить лишь минимальное техническое обслуживание, такое как замена тормозов и всех резиновых уплотнителей. «Копейка» недавно прошла техосмотр, была зарегистрирована и получила новые номера.

При всем при этом удивительно, что за этот музейный экспонат владелец просит всего 230 000 рублей. При этом он также заявил о готовности к разумным переговорам.

Ранее было объявлено о продаже раритетного автомобиля «Победа» в России за 900 000 рублей.

Фото: Avito.ru.