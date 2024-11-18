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Йохан Кристофферсон примет участие в Гонке чемпионов

Йохан Кристофферссон, перспективный автогонщик из Швеции, семикратный обладатель титула чемпиона мира по ралли-кроссу, подтвердил свое участие в Гонке чемпионов. Соревнования запланированы на 7-8 марта 2025 года и состоятся в культовом городе Сидней.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.11.2024, 13:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Йохан Кристофферссон, перспективный автогонщик из Швеции, семикратный обладатель титула чемпиона мира по ралли-кроссу, подтвердил свое участие в Гонке чемпионов. Соревнования запланированы на 7-8 марта 2025 года и состоятся в культовом городе Сидней.

Этот шаг стал историческим для ROC, так как впервые за более чем четверть века существования турнира, соревнования будут проходить в Южном полушарии. Это предвкушает захватывающие состязания на новой территории.

На момент подтверждения участия в Гонке чемпионов, Йохан Кристофферссон отметил еще одну важную победу в своем спортивном портфолио – седьмой титул чемпиона мира. Кроме того, он является двукратным победителем соревнований внедорожной электрической серии Extreme E.

Не смотря на впечатляющие достижения, завоеванные за карьеру, Кристофферссону до сих пор не удалось победить на Гонке чемпионов. Для него предстоящее событие станет уже пятым участием в этом престижном турнире.

«Самая ценная награда за победу в седьмом чемпионском заезде мирового ралли-кросса – это приглашение на Гонку чемпионов!» - поделился Йохан Кристофферссон.

Гонщик отметил, что сразу после последнего триумфа его спросили о главной цели, стоящей перед ним на данный момент, и он ответил, что его мечтой является победа на Гонке чемпионов.

Кристофферссон выразил надежду на успешное выступление в предстоящих состязаниях в Сиднее, подчеркнув, что, несмотря на сложности, он надеется, что на этот раз ему удастся добиться вершины и стать лучшим на турнире.

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