В ГИБДД объяснили, зачем водители заворачивают смарт-ключи от автомобилей в фольгу

Владельцы автомобилей с бесконтактными смарт-ключами нередко сталкиваются с советами по защите от угона, которые активно обсуждаются в интернете. Один из таких лайфхаков — использование обычной фольги для предотвращения кражи машины.

Считается, что злоумышленники могут применять специальные ретрансляторы, которые улавливают и усиливают сигнал смарт-ключа. В этом случае фольга, согласно советам, может выступить в роли экрана для радиоволн и блокировать передачу сигнала наружу.

Сигнал брелока, завернутого в металлическую пленку, оказывается недоступен для перехвата. Такой способ сравнивают с переводом смартфона в режим полета: устройство перестает передавать сигнал, и ретранслятор становится бесполезным.

Однако, как пояснил представитель ГИБДД в беседе с порталом Naavtotrasse.ru, подобный метод не столь эффективен, как может показаться. Специалист отметил, что сигналы современных автомобильных ключей имеют низкую мощность и могут быть перехвачены только на очень близком расстоянии.

Кроме того, главный недостаток этого способа заключается в необходимости снимать фольгу с ключа при каждом использовании автомобиля, что делает метод неудобным в повседневной жизни.

Сотрудник ГИБДД добавил, что на практике современные угонщики чаще выбирают более простые пути, такие как непосредственная кража самого ключа.

Фото: drive2.ru