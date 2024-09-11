Машины, которые чаще всего останавливают для проверки, раскрыты в ГИБДД.

Согласно информации портала Naavtotrasse.ru, сотрудники ГИБДД активно контролируют состояние автомобилей на российских дорогах. Особое внимание уделяется внешнему виду транспортных средств. Инспекторы обращают внимание на фары, номера и стекла. Если автомобилю чего-то не хватает в кузове, то его могут остановить.

Другим поводом для остановки может стать необычная окраска или использование нестандартного оборудования, такого как спойлер, например.

Поведение водителя за рулем тоже является важным критерием для инспекторов. Если на улице темно, а водитель носит темные очки, это может привлечь внимание правоохранительных органов. Также стиль вождения может многое рассказать опытным инспекторам ГИБДД. Например, подозрительно, если машина движется слишком медленно или, наоборот, слишком быстро и часто меняет полосы.

Инспекторы выделяют отдельную категорию нарушителей ПДД. Сюда входят те, кто не соблюдает правила разметки, забывает пристегнуться, игнорирует дорожные знаки и совершает другие нарушения. Также автомобили могут быть остановлены в дни спецопераций, особенно если они совпадают с описанием подозреваемого транспортного средства.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на портале было описано, что происходит с автомобилями, которые дилеры не смогли продать даже со скидками.