Какую пленку на фарах ГИБДД гарантированно приведет к лишению прав

Автовладельцы считают, что яркие фары днем не так важны и безопасность не пострадает от них. Однако представитель ГИБДД утверждает, что это заблуждение. Изменение конструкции светотехники автомобиля сегодня категорически запрещено. Работа фар напрямую влияет на безопасность на дороге, поэтому в этом вопросе законы строги.

Пленка на фарах снижает светопропускание, особенно на российских машинах. Если инспектор ГИБДД заметит такое нарушение, водителю грозит административный штраф и направление на дополнительный техосмотр. Также ему могут потребовать устранить нарушение.

Те водители, которые выбрали пленки, изменяющие цвет ламп, могут лишиться прав из-за тюнинга оптики. Ранее было объявлено, почему не стоит покупать Toyota Land Cruiser 100 на вторичном рынке.