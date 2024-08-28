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Какую пленку на фарах ГИБДД гарантированно приведет к лишению прав

Автовладельцы считают, что яркие фары днем не так важны и безопасность не пострадает от них. Однако представитель ГИБДД утверждает, что это заблуждение. Изменение конструкции светотехники автомобиля сегодня категорически запрещено.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.08.2024, 07:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автовладельцы считают, что яркие фары днем не так важны и безопасность не пострадает от них. Однако представитель ГИБДД утверждает, что это заблуждение. Изменение конструкции светотехники автомобиля сегодня категорически запрещено. Работа фар напрямую влияет на безопасность на дороге, поэтому в этом вопросе законы строги.

Пленка на фарах снижает светопропускание, особенно на российских машинах. Если инспектор ГИБДД заметит такое нарушение, водителю грозит административный штраф и направление на дополнительный техосмотр. Также ему могут потребовать устранить нарушение.

Те водители, которые выбрали пленки, изменяющие цвет ламп, могут лишиться прав из-за тюнинга оптики. Ранее было объявлено, почему не стоит покупать Toyota Land Cruiser 100 на вторичном рынке.

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