Представлен китайский пикап Maxus eTerron 9 в Германии. Официальные фотографии.

Немецким автолюбителям представили свежий пикап с электрическими двигателями - Maxus eTerron 9. Его длина достигает 5,5 метра, а колесная база равна 3,3 метра.

С учетом таких параметров, автомобиль оснащен сразу двумя электрическими двигателями - впереди установлен 170-сильный, а сзади - 272-сильный. Грузоподъемность составляет 620 килограммов, но он способен тягать прицеп весом до 3,5 тонн.

Аккумуляторная батарея на 102 кВт•ч обеспечивает пикапу запас хода в 430 километров. В то же время у Ford F-150 в модификации Lightning максимальная дальность составляет 480 километров благодаря батарее повышенной емкости. Базовая версия аккумулятора предназначена для 370 километров пути.

Автомобиль Maxus eTerron 9 появится у дилеров в Китае до конца текущего года, в то время как в Европе новинку ожидают лишь в следующем году.

Ранее стало известно, что китайский премиум-кроссовер Exeed TXL стал на 300 000 рублей дешевле после полугода продаж на российском авторынке.

Фото: Carsweek.ru