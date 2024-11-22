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General Motors приближается к своему дебюту в Формуле в 2026 году

В мире Формулы 1 появилась новая интрига: по информации издания, возможно, что в 2026 году на старте появится новая команда, возникшая на обломках проекта Andretti Global.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.11.2024, 13:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сначала Andretti планировали дебют в F1 в партнерстве с General Motors, которая должна была поставлять силовые установки под маркой Cadillac. Но после отказа владельцев коммерческих прав, General Motors готова создать собственную команду.

Переговоры между Liberty Media и General Motors находятся на продвинутой стадии. По слухам, если все будет успешно, то новичок выйдет на старт в 2026 году.

Планы General Motors включают в себя использование уже сформированной команды Andretti Global, базирующейся в Сильверстоуне и уже тестирующей модель машины 2026 года в аэродинамической трубе Toyota в Кёльне.

Силовая установка от General Motors будет готова только в 2028 году, так что в 2026 году на болидах будут установлены клиентские двигатели. По информации, Renault ранее высказывали готовность поставлять двигатели, но сейчас компания закрыла программу разработки.

Предполагается, что на машинах General Motors (Cadillac) в 2026 году могут быть установлены двигатели Ferrari или Honda. Mercedes уже имеет достаточно клиентов, а установка двигателей Red Bull-Ford на болид General Motors вызвала бы недовольство.

Официальное заявление от General Motors ожидается до конца месяца. Представители Формулы 1 воздерживаются от комментариев на данный момент.

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Формула 1 (22)Гонка (204)

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