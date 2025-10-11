Lexus представит суперкар LFR, который разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды

Компания Toyota Motor официально объявила о проведении конференции 13 октября, на которой планирует представить сразу несколько моделей, включая GR, Crown, Daihatsu и другие. Одним из центральных событий станет премьера суперкара Lexus LFR, также известного как Toyota GR GT. Предстоящий дебют подтверждается опубликованным тизером.

Модель Lexus LFR разрабатывалась на базе гоночного автомобиля Toyota GR GT3, который был выпущен в 2022 году. Новинка представляет собой двухдверный спортивный автомобиль, отличающийся обилием аэродинамических решений по всему кузову. Автомобиль получил низкий центр тяжести и жесткую подвеску, что является стандартом для спортивных машин такого класса.

В салоне Lexus LFR преобладает красный цвет, а основным материалом отделки выбрана алькантара. В оснащение модели входят углепластиковые сиденья Recaro. Под центральным дисплеем размещены физические кнопки, а для системы кондиционирования предусмотрены шестиугольные воздухозаборники. Руль выполнен в спортивном стиле и имеет плоское основание.



Фото: Carsweek.ru

По предварительной информации, Lexus LFR будет оснащаться 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и гибридной системой, что позволит достичь совокупной мощности в 900 лошадиных сил. Модель получит 9-ступенчатую механическую коробку передач. С такими характеристиками суперкар становится прямым конкурентом Mercedes-AMG GT 63 E.

Разгон до 100 км/ч у японского суперкара занимает всего 2,5 секунды, тогда как его немецкий соперник выполняет это упражнение за 2,9 секунды.



Фото: Carsweek.ru

Кроме того, на независимых рендерах был показан возможный вариант седана Lexus LS, выполненного в стилистике минивэна Toyota Vellfire.

Фото: Autohome.cn