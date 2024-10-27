Как в ГАИ определяют, кого остановить - рассказали специалисты

Сотрудники ДПС могут останавливать автомобилистов не только в случае прямого нарушения ПДД, но и просто так, как рассказал сотрудник ГАИ редакции CarsWeek.Ru.

Чаще всего внимание инспекторов привлекают старые машины с признаками ДТП, возможно, без действующего полиса ОСАГО или с серьезными неисправностями. Также в поле зрения оказываются совсем новые автомобили без номеров, что позволяет проверить их регистрацию, и очень дорогие иномарки, владельцы которых могут пренебрегать Правилами дорожного движения.

Другие критерии, на которые обращают внимание ДПСники – водители, едущие без номеров или в солнцезащитных очках в пасмурную погоду, а также автомобили с шумной молодежной компанией или открытыми окнами в холодное время года.

Особое внимание уделяется водителям неславянской внешности, грузовым автомобилям, тюнингованным машинам и тем, чье поведение на дороге выделяется из общего потока – будь то частые перестроения, резкие маневры или необычная скорость движения.

Несмотря на разнообразие критериев, гаишники могут остановить любого водителя в любое время. Поэтому рекомендуется не выделяться на дороге, чтобы избежать лишних проверок.

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